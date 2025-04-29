Президент Грузии Михаил Кавелашвили на встрече с президентом Армении Ваагном Хачатуряном заявил, что Грузия однозначно приветствовала заявление Азербайджана и Армении относительно завершения переговоров об условиях мирного соглашения.

«Верим в то, что это начало важного процесса, требующего дальнейших совместных усилий по созданию мирного, безопасного, стабильного и развитого региона Южного Кавказа. Надеемся, что Армения и Азербайджан в ближайшем будущем подпишут мирное соглашение. Грузия поддерживает процесс мира и стабильности на Южном Кавказе. Мы готовы углубить региональное сотрудничество по всем направлениям и способствовать формированию справедливого и мирного многофункционального международного порядка», — заявил Кавелашвили.