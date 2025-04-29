Завершилась регистрация на «Бакинский марафон 2025».

На марафон, который состоится 4 мая по инициативе Фонда Гейдара Алиева, зарегистрировались 27 тыс. участников.

Это самое большое количество участников по сравнению с прошлогодними марафонами.

Среди участников марафона будут как граждане Азербайджана, так и других стран. В марафоне будут участвовать лица с ограниченными физическими возможностями и дети с синдромом Дауна.

Стартовой и финишной точками маршрута марафона станет Приморский бульвар, включая центральные улицы и проспекты столицы, общая протяженность забега составит 21 км: Площадь Государственного флага-Приморский бульвар-Бакинский международный морской вокзал-проспект Нефтяников-бульвар Баку Белый город-улица Хагани Рустамова-Баку-бульвар Белый город, проспект Ноября 8, улица Юсифа Сафарова-улица Узеира Гаджибейли, проспект Нефтяников, Бакинский фуникулер, Баиловский круг, Бибиэйбатская дорога-Площадь Государственного флага.

Участники марафона поборются за первые три места в мужском и женском зачетах. Кроме того, первым 2000 участникам, пришедшим к финишу, будут вручены медали, а всем участникам марафона и волонтерам, поддержавшим организацию забега, будут вручены сертификаты.

Для участников марафона, жителей и гостей города также будет создана развлекательная зона на площади Государственного флага и по различным адресам вдоль маршрута. Здесь будут проводиться развлекательные программы, конкурсы и спортивные мероприятия.