Азербайджан стал полноправным членом Союза Hotelstars. Как сообщили в Агентстве по туризму Азербайджана, данное решение было принято в рамках 9-й генеральной ассамблеи Союза Hotelstars. Таким образом, Азербайджан стал единственным членом этой организации в регионе Южного Кавказа.

Отметим, что в последние годы в Азербайджане действуют международные стандарты качества в области отельного бизнеса. В результате 263 гостиницам была присвоена звездная классификация. В первый год определения звездной категории отели, расположенные в регионах, освобождаются от уплаты тарифа на сертификат.

Отметим, что между Бюро по туризму Азербайджана и Ассоциацией отелей Азербайджана с 2018 года была утверждена Национальная система звездной классификации, утвержденная на основе критериев Союза Hotelstars. Всего же в Азербайджане имеется более 800 мест размещения. Также строятся брендовые отели на освобожденных территориях страны.