На фоне заявлений Белого дома и президента США о необходимости скорейшего замораживания войны в Украине помощник президента России и глава Морской коллегии Николай Патрушев в интервью ТАСС заявил, что Россия лишь приближается к «победе», а будущее Одессы, по его словам, «не связано с киевским режимом».

Он отметил, что «контуры победы» в войне с Украиной уже «хорошо просматриваются», но при этом допустил возможность новой крупной войны, заявив, что перед человечеством стоит выбор — «новая кровопролитная бойня или справедливое мироустройство».

Патрушев призвал к реформе Совета Безопасности ООН, чтобы «учесть интересы всего мирового сообщества».

Отвечая на вопрос о возможных претензиях России на украинские порты, он заявил, что «у Одессы и подавляющего большинства ее жителей нет ничего общего с киевским режимом» и что «жители регионов Украины должны сами определять своё будущее».

Патрушев обвинил Киев в полной недоговороспособности, приведя в пример вопросы безопасности судоходства в Черном море.

В интервью вновь прозвучали упоминания о ядерной тематике. По словам Патрушева, «Брюссель, Берлин, Париж и другие европейские столицы идут по пути заигрывания с нацистами», что якобы ведёт к угрозе ядерного апокалипсиса.

Он также обвинил НАТО в проведении учений, направленных на «захват Калининградской области, блокирование судоходства в Балтике и Черном море, а также на отработку сценариев превентивных ударов по силам российского ядерного сдерживания».

Таким образом, Патрушев дал понять, что Россия не намерена идти на уступки в ближайшее время, несмотря на переговорные сигналы со стороны США.