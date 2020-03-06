Российский лидер Владимир Путин заявил, что нельзя устать от президентства. Также политик называл возможность возглавить государство «судьбой».

«Моя работа заключается, в том числе, в сегодняшней нашей встрече. Разве можно от этого устать? Одно удовольствие, — цитируют РИА „Новости“ заявление Путина на встрече с представительницами общественности в Иваново. — Дело не в том, что я устал или хочу куда-то в сторону уйти уже. Дело совершенно не в этом. Вы знаете, любой человек, если бы он оказался в моем положении, уверен, воспринимает это не просто как работу, а как судьбу, поэтому я к этому так и отношусь».

Отметим, что в совокупности Владимир Путин занимает пост президента 16 лет. С 2008 по 2012 годы во время президентства Дмитрия Медведева Путин занимал пост председателя правительства РФ.

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