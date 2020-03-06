Президент России Владимир Путин встретил турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана в зале Кремля под бронзовыми часами «Переход через Балканы» скульптора Евгения Лансере. На предмете искусства конца XIX века запечатлен, как пишет «Лента.ру», «подвиг русских солдат”, победивших турок в Болгарии в 1877-1878 годах.

При этом в Сети также обратили внимание на то, что на турецкого лидера смотрела скульптура Екатерины II, которая присоединила Крым к Российской империи в 1783 году.

Встреча глав государств состоялась в Москве 5 марта. Переговоры двух лидеров проходили в закрытом формате. По итогам обсуждения ситуации в Сирии стороны договорились прекратить все боевые действия на существующей линии соприкосновения в Идлибе, создать коридор безопасности и начать совместное патрулирование.

Minval.az