Находящийся с официальным визитом в Ирландии британский принц Уильям в Дублине общался с медиками службы скорой помощи, где в шутку рассказал о распространяемом им коронавирусе, пишет «Спутник» со ссылкой на The Independent.

Во время обсуждения эпидемии и информационного шума вокруг этой проблемы Уильям сказал, что при появлении кашля или иных симптомов ОРВИ не стоит паниковать, подчеркнув, что «СМИ несколько раскрутили эту проблему».

«Я готов поспорить, что вам каждый говорит: «Я умираю, у меня коронавирус». А вы отвечаете: «Это просто кашель», — сказал Уильям, пошутив, что он и его жена Кейт Мидлтон тоже распространяют коронавирус.

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