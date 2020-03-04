С начала года отношения России и Турции вновь испортились из-за конфликта на территории Сирии. 5 марта Владимир Путин встретится с Реджепом Тайипом Эрдоганом, чтобы обсудить урегулирование ситуации. Но пока этого не произошло, детям в свердловских школах рассказывают, почему Турция — это не all inclusive, а «кровавая война с Россией», пишет российский интернет-портал 66.ru.

Первый «урок мужества», посвященный войне с Турцией, в школе Горного Щита провел депутат Заксобрания Андрей Гориславцев. Он пришел в школу с макетами огнестрельного оружия и рассказал, как «Османская империя потеряла две трети территории в кровавых войнах с Россией».

В Facebook, где Гориславцев рассказал об уроке, правозащитники и родители возмутились милитаризацией детства. Общественный помощник омбудсмена Ольга Вековшинина заявила, что готовит запрос в минобр.

«Люди, далекие от преподавания, идут в школы с оружием, свято веря, что именно это сегодня нужно вашим детям. Мужчины из духовно-патриотического движения «Русь» проводят в школах уроки «Мужества». У этой организации есть несколько секций бокса, и это хорошо, но зачем в школы полезли? Детям приходится дополнительные часы слушать про войны и лицезреть оружие», — пишет Вековшинина.

Вместо уроков мужества и рассказов о войне с Турцией Гориславцеву предложили ухаживать за могилами ветеранов. «[Когда мы учились в школе, ветераны] рассказывали, что война — это ужас, грязь, увечья, смерть. А у вас война это нормально, естественно, это победы, ордена, почет, уважение, патриотизм. Про оторванные ноги и гробы с молодыми солдатами, вы как-то умалчиваете, видимо, из скромности», — заметил Алексей Садовский. Комментаторы подчеркнули, что выступающие преувеличили успехи России в войне с Османской империей.

Депутат Заксобрания ответил на претензии. Он заявил, что «мальчиков всегда тянет воевать, побеждать, защищать», поэтому рассказы о войне им интересны. Девочкам же «надо понимать, кого в мужья брать, кто идеал: защитник Родины или торчок из клубешника». По словам Андрея Гориславцева, цель его оппонентов — «воспитать поколение танцоров, привыкших к комфорту». А Ольгу Вековшинину парламентарий назвал «вредителем с иезуитскими методами».

«Неужели у нас в стране столько деградантов, зомбированных Европой, и просто потенциальных предателей?! Они приводят примеры из гейской Европы: Германии, Австрии и прочих стран цвета радуги. Я за то, чтобы в России мужик был мужиком! Любой мужчина должен уметь обращаться с оружием, а женщина должна быть с ним до конца и подавать ему патроны. Мирная стабильная жизнь держится на плечах воинов. История России учит: если человек хочет жить в мире, нужно готовиться к войне! <…> Автомат Калашникова несет смерть во имя жизни», — поддержал Гориславцева его сторонник Антон Иванов.

В феврале сирийская армия при поддержке России продолжила операцию на юго-востоке сирийской провинции Идлиб, где действует вооруженная оппозиция. Оппозицию поддерживает Турция и Соединенные Штаты. За полтора года до этого Россия и Турция договорились о перемирии в Идлибе. После нарушения перемирия Турция и Россия, возможно, оказались на грани прямого военного противостояния в Сирии.

Minval.az