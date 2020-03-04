Вчера во время встречи с представителями армянской общины Грузии премьер Никол Пашинян опять провел параллели между собой и Иисусом. Обратившись к кадровой политике правительства Армении, Никол Пашинян сказал:

«Недавно я говорил о предательстве и предателях, которые были и, возможно, снова будут в нашей власти, в частности в правоохранительной системе. Когда я думаю на эту тему, мне опять приходит на помощь Библия. Даже среди выбранных Иисусом Христом кадров, как выяснилось, были предатели. Так что, если даже Иисус не мог вести кадровую политику без предательств, то было бы высокомерием думать, что какой-либо премьер или конкретно я можем вести такую политику».

«Интересно, а что говорят Иисус и Библия о бездарных правителях и плохом правлении», — комментирует издание нелепое сравнение армянского премьера.

Minval.az