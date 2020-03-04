«Руководство России должны будут обратиться к нам за помощью. Как только русские оказываются загнанными в угол, они начинают любить армян и проявлять доброту. Теперь русские в очень тяжелом положении — и внутренние проблемы, и сложные внешние санкции. Нет ни одной страны, народа, которые приглашали бы Россию как дружественную страну. Вот почему сейчас Россия меняет отношение к Армении, проявляя терпимость к революции и ее ценностям в Армении».

Об этом в интервью армянским СМИ заявил бывший депутат парламента Армении Азат Аршакян.

Говоря об армяно-российских отношениях, Аршакян отметил, что русские «еще должны попросить прощения у Армении».

По его мнению, Армения превратилась в «заложницу» России, и власти этой страны должны предпринять шаги для улучшения армяно-российских отношений.

«Они их делают, но не потому, что хотят признать вину, раскаяться, а потому, что их загнали в угол санкциями и угрозами. Все могучие государства отвернулись от них, не пожимают им руки, демонизируют Россию. Пусть сделают шаг, а мы всегда были готовы к союзу и поддержке. Это они не хотели этого, но сейчас есть немного шансов, так как их принуждают. Так же, как в 1991 году заставили признать независимость Армении, ее государство, как признали Украину, Молдову, Узбекистан. Теперь они вынуждены заботливо и с пониманием относиться к нашей революции и суверенитету. Их доброта вынуждена», – резюмировал он.

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