Бывший глава сепаратистской «ДНР» Дмитрий Трапезников 3 марта был избран на должность сити-менеджера Элисты, столицы российского региона Калмыкия. Избрание состоялось на внеочередном заседании Элистинского городского собрания.

«На внеочередном заседании Элистинского городского собрания Дмитрий Трапезников, который исполнял обязанности главы администрации Элисты с 26 сентября 2019 года, избран на пост сити-менеджера города, – сообщил ТАСС председатель городского собрания Николай Орзаев. – Свои голоса за его кандидатуру отдали 19 депутатов из 23 принявших участие в голосовании. Оно было открытым».

Дмитрий Трапезников – уроженец Краснодара, который почти всю жизнь прожил в Донецке на востоке Украины. С 2014 года он занимал руководящие посты в сепаратистской «ДНР», а после убийства главы донецких сепаратистов Александра Захарченко в течение короткого времени исполнял обязанности главы непризнанной республики.

В сентябре 2019 года Трапезников назначили исполняющим обязанности главы Элисты. Его кандидатуру на должность мэра внес глава Калмыкии Бату Хасиков, но многие эксперты считали, что за назначением стоял советник президента Владислав Сурков. Почти сразу же в Элисте начались ​протесты против назначения Трапезникова.

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