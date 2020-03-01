Рупор путинского режима, одиозный пропагандист Владимир Соловьев изъявил желание отправить на войну в Сирию своих детей. Данный факт привлек внимание блогера Vitauskas, который в своем Twitter-аккаунте опубликовал выступление соратника Кремля в эфире телеканала «Россия 1».

В частности, скандальный телеведущий выразил искреннее сожаление касаемо вывода советских войск из Афганистана, а также о войне в Сирии. «С моей точки зрения, вывод из Афганистана советских войск было ошибкой», — выдал Соловьев.

А когда гость студии задал ему вопрос о том, послал бы он туда своего сына, Соловьев прозвучал утвердительный ответ. «Я бы отправил туда своего сына, и я пытался бы поехать туда сам. И не думаю, что в этом есть какая-то проблема. Своих детей я бы и в Сирию отправил… с автоматом», – признался пропагандист.

Minval.az