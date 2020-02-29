Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский на фоне снижения динамики продажи путёвок в Турцию в связи с политическим кризисом вокруг Сирии считает хорошей идеей самостоятельно отказаться от отдыха в этой стране. Он утверждает, что «к российским туристам и без того относятся плохо».

«В Турции наших туристов часто обманывают: выдают номера без воды с видом на стройку, обеспечивают плохим питанием. Людей заводят на рынки и вынуждают покупать что-то втридорога. Отдых сопровождается хамством, грубостью, бывает избиениями. Я советую меньше ездить отдыхать на Юг», — написал политик в своём Twitter.

Minval.az