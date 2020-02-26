«В азербайджанской армии принимаются серьезные предупредительные меры для предотвращения заражения заболеваниями личного состава».

Как сообщает АПА, об этом сказал начальник Главного медицинского управления Министерства обороны, генерал-майор Натиг Алиев.

По его словам, с учетом вероятности распространения сезонных острых респираторных заболеваний, в том числе инфекции коронавируса и предотвращения заражения личного состава воинских частей подобными заболеваниями в азербайджанской армии принимаются серьезные предупредительные меры.

Согласно приказу министра обороны, в целях профилактики заболеваний принимаются профилактические и противоэпидемические меры по охране здоровья военнослужащих, борьбе с инфекционными заболеваниями.

В настоящее время во всех воинских частях ведется просветительская работа, предоставляется информация о методах защиты от сезонных заболеваний, ведется ежедневная термометрия военнослужащих.

В результате принимаемых в азербайджанской армии превентивных мер не зафиксировано каких-либо проблем со здоровьем личного состава, эпидемиологическая ситуация стабильная и находится под контролем.

Minval.az