Бывший президент Армении, военный преступник и соучастник Ходжалинского геноцида заявил, что оккупированный Арменией Нагорный Карабах «никогда» не будет в составе Азербайджана Об этом сообщает российское агентство Sputnik.

Саргсян во вторник обратился к своим сторонникам, собравшимся у здания суда, где проходит заседание по «дизельному» делу, по которому Саргсяну предъявлено обвинение.

Он призвал собравшихся «не забывать о безопасности Армении». По словам Саргсяна, «с самых высоких трибун мира он говорил и сейчас повторит, что Нагорный Карабах никогда не будет в составе Азербайджана».

«Это было главной целью моей жизни, она будет сопровождать меня до конца и везде», — важно заявил он.

Minval.az