«»Арцах» (здесь и далее кавычки наши — Minval.az) и Азербайджан никогда и ни при каких условиях не могут находиться в общем политическом пространстве, потому что по уровню демократии живут в разных реальностях».

Об этом в ходе заседания Совбеза Армении в оккупированном городе Ханкенди заявил премьер страны-агрессора Никол Пашинян.

Он отметил, власти Армении и лидеры карабахских сепаратистов видят урегулирование карабахского конфликта одинаковым образом.

По его словам, представления властей Армении и «Арцаха» по урегулированию конфликта практически те же, при всех различиях в деталях, стратегическое видение у обеих сторон одно и то же. Пашинян заявил, что «Арцах» — полноправный участник процесса, и без переговоров с ним урегулирование вопроса невозможно. ««Арцах» и Армения – это единая территория безопасности, и здесь наша повестка не может быть различно», продолжил он.

Армения, утверждает Пашинян, в 2019 году потратила значительные средства на закупку вооружений. Новое снабжение для Армянской армии может обеспечить экономический рост, важно добавил Пашинян.

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