В Италии полиция проводит обыски в номерах биатлонистов сборной России Евгения Гараничева и Александра Логинова, а также тренера Александра Касперовича. Об этом РИА Новости сообщил первый вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Алексей Нуждов.

«В номерах <…> обыски, изымаются ноутбуки. Пока это все, что известно», — заявил он.

Также об обысках в отеле, где остановились спортсмены сборной России, сообщил спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. Он написал у себя в инстаграме, что обыски начались в шесть утра, у Логинова изъяли мобильный телефон и компьютер.

Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев заявил «Интерфаксу», что проверка с связана с тем, что Касперович использовал чужую аккредитацию. «Касперович ходил с чужой аккредитацией там, где нельзя, и был пойман», — отметил Драчев.

Кроме того, отдельную проверку проводят в отношении Логинова, которого подозревают в повторном нарушении антидопинговых правил. По словам Драчева, с заявлением в правоохранительные органы Италии обратился один из членов Международный союз биатлонистов (IBU). В настоящее время россияне едут в отделение полиции «для завершения всех процедур изъятия», сказал Драчев.

ТАСС пишет, что ордер на обыск выписан на имя Логинова и его личного тренера Касперовича. Помимо номеров россиян, полиция также проверила их автомобили.

С 13 по 23 февраля в итальянской Антхольц-Антерсельве проходит чемпионат мира по биатлону. Ранее Логинов выиграл золотую медаль в спринте и занял третье место в гонке преследования.

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