В рамках проводимых в последнее время превентивных мер против выявленной в Китайской Народной республике эпидемии коронавируса, и наблюдаемой в соседней Исламской Республике Иран, усилены меры контроля на таможенно-пограничных пунктах нашей страны.

В Управлении по связям с прессой и общественностью Государственного таможенного комитета (ГТК) заявили, температура лиц, въезжающих на территорию страны из Исламской Республики Иран, проверяется переносными термометрами перед входом в административное здание.

С этой целью таможенные контрольно-пропускные пункты оснащены дополнительно 20 портативными термометрами. В то же время, автомобили скорой помощи привлечены непосредственно на территорию постов и несут посменное дежурство 24 часа в сутки.

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