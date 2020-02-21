Вечером 20 февраля жители Новых Санжар (Украина) забросали камнями автобусы с эвакуированными из Китая здоровыми украинцами.

Всего за сутки в населенном пункте задержали 24 человека: 17 утром и 7 вечером. Открыты два уголовных производства — массовые беспорядки и нанесение телесных повреждений правоохранителям.

В результате столкновений пострадали девять правоохранителей, в том числе пятеро — серьезно. Среди митингующих пострадала одна женщина — она упала и ее травмировали люди из толпы.

Министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая заявила, что присоединится к украинцам, которых эвакуировали из Уханя, и проведет вместе с ними все 14 дней карантина. «Эти люди наши соотечественники, они нам не чужие, мы должны заботиться о них».

Зоряна передала привет своей дочери, которой завтра исполнится 10 лет: «Доченька, я тебя очень люблю и хотела отпраздновать этот важный день с тобой. Но так случилось, что мне нужно быть не дома. Когда вернусь, мы отпразднуем твой день рождения вместе».

Директор департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко заявил, что некоторые участники столкновений в Новых Санжарах были пьяны.

Minval.az