Парламент Сирии на голосовании в четверг на фоне обострения в Идлибе внезапно принял резолюцию, признающую вымышленный «геноцид армян» в Османской Турции.

«Совет сирийского народа единогласно признает решение о признании «геноцида армян» », — говорится в сообщении посольства Сирии в Иреване.

В начале февраля пятеро турецких солдат погибли в результате обстрела турецкого наблюдательного пункта в провинции Идлиб. Турецкие военные нанесли ответный удар по позициям армии режима Башара Асада, ликвидировав более 150 военных и уничтожив ряд военной техники.

Minval.az