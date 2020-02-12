В Арцизе Одесской области местные власти официально переименовали бюст Карла Маркса, сообщает пресс-служба Украинского института национальной памяти (УИНП) на своей странице в Facebook.

Отныне в городе появился памятник болгарскому поэту и национальному герою Христо Ботеву. В то же время УИНП обратился к местным властям Одесской области с призывом завершить декоммунизацию.

«Отдельные местные советы формально относятся к выполнению закона о декоммунизации, надеясь на бесконтрольность со стороны государства, (…) теперь государственные органы будут более тщательно проверять его выполнение», — подчеркнули в УИНП.

В частности, там отметили, что ведомство изучит вопрос возможного нахождения в Болграде Одесской области памятника Ленину, который местные власти «скрывают от государства».

Minval.az