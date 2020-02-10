Модель из американского штата Мичиган Фокси Менажери увеличила грудь до размера ZZ, чтобы быть похожей на вымышленную мультипликационную героиню из фильма Кто подставил кролика Роджера — Джессику Рэббит, пишет Daily Mail.

Первую пластическую операцию 42-летняя модель сделала шесть лет назад после того, как развелась с мужем. Менажери вставила грудные импланты в 6,6 тысячи кубических сантиметров и теперь ее цель — увеличить их до семи тысяч.

Женщина хочет с помощью хирургического вмешательства получить идеальную фигуру — в форме песочных часов. При этом Менажери признает, что она «в какой-то степени одержима пластикой».

Также модель разоткровенничалась, что аномально большая грудь доставляет ей в жизни много проблем и ей дискомфортно.

«Большой бюст не позволяет мне делать обычные вещи, например, приготовить еду на передних конфорках. Мне сложно обуваться, а еще я часто падаю, когда спускаюсь вниз по лестницам. Мне приходится держаться за поручни», — подчеркнула американка.

Она добавила, что несмотря на такие «трудности», пластика придала ей уверенности в себе.

Друзья Менажери поддерживают ее увлеченность пластическими операциями, а вот родственники не одобряют.

В планах у модели – операция по увеличению ягодиц. Женщина отмечает, что на этом останавливаться не собирается.

Minval.az