По словам жителей Уханя, в целях соблюдения противоэпидемических мер, они стараются совсем не выходить из дома без особой надобности. Когда надо выйти за покупками, люди надевают маску, некоторые также стараются избегать замкнутых помещений. Кроме того, в некоторых компаниях сотрудникам в профилактическом порядке были выданы лекарства китайской медицины, поддерживающие иммунитет. Об этом говорится в информации, распространенной в рамках проекта «На связи Ухань», который реализовали МИА «Россия сегодня» и Медиакорпорация Китая.

Читайте также: Жителям Шанхая запретили находиться без масок в общественных местах

Некоторым горожанам приходится заказывать еду через специальные приложения, поскольку все маленькие магазины рядом с домом закрыты, а до супермаркета добираться далеко. При этом курьер не доставляет заказ до двери, а оставляет его у входа в микрорайон.

Также жители Уханя рассказали, что почти все компании разрешили сотрудникам работать из дома. Кроме того, для школьников проводят онлайн-занятия. «На самом деле, многое можно делать через интернет — так проще избежать контактов и снизить риск заражения. Руководство компании регулярно осведомляется о здоровье сотрудников и членов их семьей», — сказала одна из участниц проекта. Если эпидемия пойдет на спад, то люди выйдут на работу 14 февраля.

Minval.az