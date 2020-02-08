Президент Туркменистана назначил своего сына на должность министра. Указ о назначении Сердар Бердымухамедова министром промышленности и строительного производства Туркменистана был опубликован на сайте государственного информационного агентства страны «Туркменистан золотой век»

Указом Президента Гурбангулы Бердымухамедова Сердар Бердымухамедов освобождён от должности хякима Ахалского велаята, который он возглавлял менее года, передает Радио «Свобода».

37-летний Сердар Бердымухамедов является единственным сыном президента Туркменистана.

Президентский сын Сердар Бердымухамедов в течение последних трёх лет получал различные роли в системе власти, от депутата Меджлиса до должностей во внешнеполитическом ведомстве, а летом 2019 года был назначен руководителем Ахлского велаята.

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