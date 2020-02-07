Президент США Дональд Трамп заявил, что считает «адом» процедуру импичмента, через которую его заставили пройти демократы.

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«Мы прошли через ад несправедливо, мы не сделали ничего плохого», — приводят его слова «Известия» со ссылкой на CBS News.

По словам Трампа, охота на ведьм в его отношении началась еще с тех пор, как он объявил о своей кандидатуре на должность президента Штатов.

«Это было зло, это была коррупция. (…) И это никогда не должно повториться с другим президентом», — подытожил он.

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