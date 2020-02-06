Сенат оправдал президента США Дональда Трампа по делу об импичменте. Президент признан невиновным по обоим пунктам обвинения — как в злоупотреблении властью, так и в препятствовании работе конгресса.

За обвинение в злоупотреблении проголосовали 48 человек — 47 представителей Демократической партии и республиканец Митт Ромни. По второму пункту обвинение поддержали 47 сенаторов. Для отстранения Трампа от власти были необходимы 67 голосов в поддержку любого из обвинений.

Трампа обвинили в злоупотреблении властью из-за его попыток добиться от властей Украины расследования против сына Джо Байдена, который может стать противником действующего президента на ближайших выборах. Обвинение в препятствовании работе конгресса было добавлено, когда Трамп запретил сотрудникам администрации участвовать в расследовании в рамках процедуры импичмента.

Палата представителей проголосовала за импичмент Трампа в декабре. Тогда в ходе голосования ни один из республиканцев не поддержал ни одно из двух обвинений.

Ни один президент США не был отстранен от власти в результате процедуры импичмента.

Minval.az