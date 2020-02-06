Вечером 5 февраля в программе «Время» на Первом канале вышел сюжет о смертельном коронавирусе, в котором были представлены конспирологические теории происхождения нового вируса. Среди них — версии о том, что вирус рукотворен и может являться этническим биооружием. Кроме того, автор материала пытался понять, насколько правдива теория о связи коронавируса с президентом США Дональдом Трампом.

«Из происхождения слов становится яснее происхождение вируса. Вот смотрите. Как он называется? Коронавирус. Берем слово „корона“. Оно в основе и идет первым. Поэтому здесь и разгадка. Чем в предыдущей своей жизни занимался Дональд Трамп — президент страны, главного соперника Китая на мировой арене? Правильно, раздавал короны на своем знаменитом конкурсе красоты. Так что происхождение коронавируса, а главное, цели и задачи его использования становятся абсолютно ясными. Полный бред, скажете вы. И я бы с вами согласился, если бы не Кирилл Брайнин (корреспондент Первого канала — прим. ред.) с его материалом», — сказал в подводке к сюжету ведущий Кирилл Клейменов.

В самом материале сначала приводится версия, что коронавирус рукотворен. Его переносчиками могли выступить летучие мыши, выбравшиеся из института вирусологии в Ухане, где проводили опыты с вирусом. Они якобы попали на местный рынок, были куплены и съедены. Эта тема поднималась в одной из публикаций Washington Times, напоминает автор сюжета. О том, что коронавирус вряд ли является природной мутацией, также заявил вирусолог Игорь Никулин.

Так, не расслабляемся — сейчас первый канал расскажет нам всю правду про коронавирус. Расследование уровня бох.

💁🏼‍♀️ ѣѣ pic.twitter.com/QEst4vPBB8 — Alexander Reza 112+ (@volk2003) February 6, 2020

При этом он склонен считать, что руку к созданию коронавируса 2019-nCoV приложили американцы. «Это либо деятельность американских спецслужб, либо американских фармацевтических корпораций, которые просто хотели заработать денег. Как у них это получилось на эпидемии птичьего гриппа, свиного гриппа, той же атипичной пневмонии», — рассказал Никулин.

Далее рассматривается еще одна версия — что новый коронавирус может быть этническим биооружием. Сотрудник Института экспериментальной и клинической медицины Сибирского отделения РАН Александр Чепурнов сказал, что сомневается в том, что кто-то мог создать такой вирус, но отметил, что в людях заложена склонность к конспирологии.

«И эта часть человеческой природы рисует причудливые схемы. Очевидно, что Китай несет серьезные экономические потери. А кто главный соперник Поднебесной? Соединенные Штаты. Кто там президент? Трамп. Чем он известен, кроме этого? Тем, что владел конкурсом красоты „Мисс Вселенная“, где красавицы вместе с титулом получают символическую корону. А новый вирус называется коронавирусом, потому что своей структурой напоминает тот самый, так сказать, головной убор. И сразу ясно, кто виноват, — говорит в концовке сюжета корреспондент. — И эта цепочка для сторонников теории заговора ничуть не менее логична, чем, скажем, киношная история о вирусе, который в считанные минуты превращал людей в зомби».

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