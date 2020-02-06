Мэр Стамбула Экрем Имамоглу заявил, что причиной жесткой посадки самолета, его последующего выезда за ВПП и возгорания, были плохие метеоусловия, передает РИА «Новости».
Он отметил, что это пока предварительные данные.
Мэр Стамбула Экрем Имамоглу заявил, что причиной жесткой посадки самолета, его последующего выезда за ВПП и возгорания, были плохие метеоусловия, передает РИА «Новости».
Он отметил, что это пока предварительные данные.
Дата: 2020/02/06 0:05
Раздел: Мир
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Причиной жесткой посадки самолета были плохие метеоусловия
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