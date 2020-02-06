Мэр Стамбула Экрем Имамоглу заявил, что причиной жесткой посадки самолета, его последующего выезда за ВПП и возгорания, были плохие метеоусловия, передает РИА «Новости».

Он отметил, что это пока предварительные данные.

Minval.az