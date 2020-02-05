После жесткой посадки самолета авиакомпании Pegasus в Cтамбуле в близлежащие больницы доставили 52 человека. Как передает РИА Новости, об этом заявили в администрации города. Всего на борту находился 171 пассажир и шесть членов экипажа.

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Вечером 5 февраля в аэропорту Стамбула имени Сабихи Гекчен самолет рейса «Измир – Стамбул» после посадки выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и развалился на части, а позже загорелся. Об этом сообщает CNN Turk.

По данным телеканала, на борту находилось 177 человек, жертв нет, пассажиров и экипаж эвакуировали. Самолет принадлежит авиакомпании Pegasus Airlines, отмечает канал.

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