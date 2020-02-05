Заместитель председателя координационного совета Международной ассоциации «Друзья Крыма», председатель редакционного совета ереванского медиахолдинга «Иравунк» Айк Бабуханян и группа армянских бизнесменов встретились с «и.о.министра экономического развития Республики Крым» Анушаваном Агаджаняном, а также посетили «корпорацию развития Крыма» и Центр поддержки экспорта. На встречах обсуждались возможности развития экономических связей между Арменией и аннексированным украинским Крымом, внедрения «армянских технологий» в сельское хозяйство Крыма.

Сообщается, что армянская делегация встретится с «премьером» Крыма.

Minval.az