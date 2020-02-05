В Лебапском велаяте (области) на востоке Туркменистана работникам государственных организаций мужского пола старше 40 лет запретили красить волосы в черный цвет. Об этом сообщает «Азатлык».

Требование отказаться от окрашивания было озвучено работникам школ, больниц и других бюджетных учреждений 1 февраля. При этом от тех, чьи волосы имеют естественный оттенок, потребовали имитировать седину. Распоряжение носит устный характер.

Руководители организаций объясняют новое требование сменой имиджа президента Гурбангулы Берждымухамедова, который перестал красить свои седые волосы. «Руководители учреждений говорят, что если в Лебапский велаят приедет Аркадаг (покровитель — официальный титул Бердымухамедова), то на встречи с ним теперь будут допускаться в основном седовласые люди», — рассказал один из бюджетников в Фарапском этрапе (районе) области. Люди высказывают недовольство новым распоряжением, так как два года, когда президент красил волосы в черный цвет, от них требовали того же.

Бердымухамедов начал появляться на публике с сединой с августа 2018 года. После смены имиджа главы государства парикмахерским и салонам красоты в Ашхабаде запретили красить волосы своим клиентам. Кроме того, в стране началась кампания по смене портретов президента в кабинетах госучреждений.

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