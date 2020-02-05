Армянская гражданская авиация — классический пример анекдота про «выпали все зубы, но остался один для зубной боли». Своего национального авиаперевозчика в Армении нет. Здесь уже успели обанкротиться и «Армянские авиалинии», и «Армавиа», и «Эйр Армения». Но в скандалы местные авиаторы влипают регулярно. Причем главным образом за пределами своей страны. Так, в 2013 году принадлежавшая Рафику Мовсисяну, дяде начальника ГУГА Артема Мовсесяна, авиакомпания «Вертир» угодила под санкции США — за соучастие в обходе санкций, наложенных на Иран. Через год под санкциями оказалась армянская «Ветеран Авиа» — за помощь режиму Асада и ливийскому «парламенту» в Тобруке, от имени которого сегодня выступает Хафтар. В переводе: армянские авиаторы выполняли перевозки в интересах российских союзников, но там, где самой России «светиться» было неудобно. Целую сеть такого рода авиакомпаний для «грязной работы» создал и некий Ваграм Симоньян. Его фирмы зарегистрированы и в Армении, и на Сейшельских островах, и в российском Армавире. Кроме всего прочего, партнеры Симоньяна создали авиакомпанию «Марс», зарегистрированную в Армении, но работающую в Африке — в Южном Судане, Чаде и Центральноафриканской республике. А вот самолеты Ваграма Симоньяна, как стало известно еще в октябре 2019 года, выполняют полеты по заказу ЧВК «Вагнер» и небезызвестного Евгения Пригожина, которого в СМИ называют «поваром Путина» и с чьей деятельностью, в числе прочего, не без оснований связывают гибель в ЦАР российских журналистов, в том числе нашего соотечественника Орхана Джемаля. Занимались ли выполнением похожих «заказов» и партнеры Симоньяна, вопрос риторический.

Но теперь Комитет гражданской авиации Армении приостановил действие сертификата эксплуатанта (лицензия) компании «Марс Авиа». По официальной версии, сотрудники КГА провели в компании проверки, выявили «упущения», которые влияют на безопасность полетов, и временно приостановили сертификат, дав три месяца на устранение недостатков. Но в реальности все куда больше похоже на «танец с саблями» даже не перед Пригожиным, а перед Путиным. Во-первых, ставки для Москвы достаточно высоки. А во-вторых, КГА вдруг озаботился проблемами безопасности полетов «Марса» на примечательном фоне. Накануне в Армении заговорили об исключении из общественного мультиплекса российских телеканалов — «Россия-1» и «Первого канала», которые, по мнению иреванского «теленачальства», несут угрозу национальной безопасности Армении, что вызвало понятное недоумение у посольства РФ в Иреване. Продолжается и скандал вокруг российской оружейной компании ORSIS. Вроде бы в Иреване начали расследование по нашумевшему срыву тендера, где она оказалась победителем, но никого не наказали. Теперь возбуждено новое дело: замминистра обороны Армении Макар Гамбарян записал на себя презентованное представителями ORSIS ружье. Как бы борьба с коррупцией, но на общем фоне может быть похожей и на попытку ударить по пророссийскому «блоку» в структурах минобороны Армении.

Можно выстроить десятки версий, вспомнил ли Никол Пашинян о своих прежних прозападных обещаниях, расшалились ли «соросята» из его команды или же «революционное правительство» таким оригинальным образом пытается усилить свои позиции в переговорах с РФ по газу. Однако вопрос в другом: станет ли Москва терпеть такое самоуправство от премьер-министра своего «форпоста»? Особенно теперь?

В самом деле, некогда подчеркнуто доверительные отношения Москвы и Анкары рушатся на глазах. Турецкий десант в Ливии — уже позавчерашняя новость. В центре внимания — Сирия, где Турция разворачивает свою военную операцию против российского сателлита Асада и откуда уже пошел «груз 200» — СМИ сообщили о гибели по крайней мере четырех бойцов спецназа ФСБ. Более того, Эрдоган прямо посоветовал России не стоять на пути турецкой армии. И что же: Москва на таком фоне будет молча терпеть на посту премьер-министра Армении такого непредсказуемого персонажа, как Никол Пашинян? Или постарается заменить его на более уравновешенного и адекватного политика?

По понятным причинам, официальных заявлений на эту тему в Москве не озвучат. А новый премьер-министр России Мишустин будет жать руки, улыбаться и отпускать шуточки на тему, как будет «селфи» на армянском. Но… Пашинян, который еще недавно купался в народной любви, стремительно теряет популярность. Пышные обещания и надежды предсказуемо закончились ничем. Недавнего любимца толпы обвиняют в «работе на Азербайджан», к его офису прикатывают бочки с нефтью. Словом, премьерское кресло откровенно «качается» и грозит из-под Пашиняна уплыть. В чье распоряжение и каким путем — вопрос открытый. Но в реальности подготовка Москвой, скажем так, «активных мероприятий» в Армении как минимум не исключена. А спектр вероятных сценариев весьма широк. РФ располагает достаточными силами и влиянием для так называемого «ползучего переворота» по типу событий 1997-1998 годов, когда в той же Армении был отстранен от власти первый президент Левон Тер-Петросян. Может прибегнуть к плану наподобие того, который Кремль пытался реализовать в Черногории и сорвать вступление этой страны в НАТО. Наконец, России по сути ничего не мешает и осуществить здесь вариант классического военного переворота. Кремль, во-первых, располагает в Армении солидным собственным вооруженным «кулаком» — это и личный состав 102-й военной базы в Гюмри, и расквартированная там же военная полиция. Но самое главное, Иреван не до конца контролирует даже собственную армию — здесь уже давно существуют «совместные группировки» сухопутных сил и сил ПВО. Сказать, что Россия может вывести на улицы Иревана верные себе войска, которые при этом формально не будут российскими — это ничего не сказать. Особенно если учесть, как «натянулись» отношения Пашиняна с армянским генералитетом после «коррупционных чисток» в армии и каким влиянием располагает в армянских силовых структурах Москва. И это не считая того количества «стволов», которые может выставить карабахский клан. Свою роль может сыграть и бывший глава СНБ Артур Ванецян, и многие другие.

Понятно, что для Азербайджана это означает новую «паузу» в переговорах, возможно, приход к власти в Армении более агрессивных фигур и, скорее всего, новую «накачку» Армении российским оружием. И уже сегодня самое время начать прорабатывать возможные сценарии и уточнять планы, причем и дипломатические, и военные. Но весь вопрос в том, что у Азербайджана есть и свобода маневра, и возможность принимать решение в своих интересах. А Армения в любом случае окажется обреченной на роль марионетки, которой отводится наиболее рискованная роль в чужих планах. И которой в случае чего пожертвуют в первую очередь, как это уже было в годы первой мировой войны. Так что заявления армянских стратегов, что «уже через два часа в центре Иревана окажется турецкая армия», вполне могут оправдаться на практике — с учетом географии, расклада сил и политических «трендов».

И да, в этом случае и у самого Пашиняна, и у его возможных преемников будет немного шансов воспользоваться одним из самолетов авиакомпании «Марс» и вовремя унести ноги из Иревана.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az