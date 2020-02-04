Я очень тронут. Сегодня я отмечаю самый лучший день рождения в жизни. Вместе с солдатами, недалеко от Карабаха. Отсюда видны карабахские горы. Мы пообедали с солдатами, выпили чай, разрезали торт, станцевали. Незабываемый, счастливый день. Моим шедевром будет гимн Победы, который я напишу о Карабахе. Я сам исполню этот марш. Мечтаю, чтобы мы вернулись в Карабах, Шушу и провели на равнине Джыдыр прекрасные мероприятия, вновь организовали фестиваль «Хары бюльбюль».

Об этом в интервью журналистам сказал посол Азербайджана в России, композитор и певец Полад Бюльбюльоглу во время посещения Н-ской воинской части.

Полад Бюльбюльоглу сказал: Мы берем пример с Президента Ильхама Алиева. Он проводит свой день рождения с солдатами, вынужденными переселенцами. Президент создал прекрасную традицию. Я тоже с лета решил, что надо взять пример с Президента и провести день рождения вместе с солдатами. Вчера Президент вручил мне орден «Гейдар Алиев», сказал в мой адрес много теплых слов. Я также, пользуясь случаем, выражаю главе государства глубокую признательность за то, что высоко оценил мой труд, творчество. Кроме того, вчера моя дочь сказала, что Первый вице-президент Мехрибан ханым Алиева также поздравила меня на своей странице в Инстаграм. Выражаю глубокую признательность и Мехрибан ханым. Я тронут».

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