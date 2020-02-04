Народный депутат от Оппозиционной платформы За жизнь Илья Кива переписывался с лидером партии ЛДПР Владимиром Жириновским. Общение проходило во время заседания украинского парламента, сообщает TK Media.

Журналисту издания удалось заснять переписку нардепа.

Так, днем ранее, в понедельник, депутат Госдумы РФ написал Киве, что он на связи и спросил: «Набирал?».

Илья Кива принялся отвечать только во вторник, 4 февраля, во время заседания в парламенте.

Нардеп поздоровался с Жириновским, спросил его о здоровье и самочувствии и попросил перезвонить, «когда будет возможность». Также Кива пожелал Жириновскому «хорошего дня».

После приветственных «реверансов» народный депутат Украины начал набирать следующий текст: «В Раду пришел гомик-премьер со своим пи*орским правительством, страну *ука про*рали и с этими пи*орами шансов восстановить экономику и взаимоотношения нету».

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