Премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал со своей страницы в Facebook, как он «наказал» владельца ресторана в Нагорно-Карабахском регионе Азербайджана, который оккупирован Арменией, за то что ему не предоставили кассовый чек.

В минувшее воскресенье Пашинян вместе с семьей посетил сына, Ашота, который, как утверждает Ереван, проходит военную службу по призыву в оккупированных территориях Азербайджана. Они провели несколько часов в придорожном ресторане, и при оплате счёта глава армянского правительства не обнаружил кассового чека. После нескольких попыток получить его, премьер сам подошел к стойке заведения и заметил, как несколько сотрудников ресторана пытаются разобраться в кассовом аппарате, но не могут этого сделать.

«Такое происходит, когда у сотрудников нет практики использования кассовых аппаратов. Затем меня отвлекли граждане, которые хотели обсудить со мной что-то, но чек так и не принесли. Официанты стали рассказывать, что аппарат новый, и они не разбираются в нем и т. д.», — поведал Пашинян.

Премьер кассовый чек так и не получил, о чём оповестил «налоговые органы» сепаратистского режима.

При этом Пашинян сообщил, что ресторан предоставил им, как гостям, среди которых был солдат, 10-процентную скидку, которую премьер посчитал неуместной, поскольку, «не предоставляя чеков, хозяйствующие субъекты крадут у того же солдата».

Пашинян добавил, что у его сына была увольнительная, а в ресторане они потратили около 100 долларов.

Армянский кинорежиссер Аршак Закарян в свою очередь в прямом эфире на своей странице в соцсети Facebook представил подробности скандала, поднятого премьер-министром Армении Николом Пашиняном в его ресторане – Ari Resort.

Закарян сообщил, что «в данном ресторане часто принимают высокопоставленных офицеров и должностных лиц, несколько раз здесь бывали также сын Пашиняна с охраной, члены его семьи».

По словам Закаряна, Пашинян и члены его семьи в воскресенье приехали в Карабах, чтобы навестить служащего в армии сына. Затем семьей пообедали в их ресторане, а в конце Пашинян потребовал от сотрудников чек контрольно-кассового аппарата. Последние заметили, что печатающий чек аппарат не работает, о чем доброжелательно сообщили Пашиняну, а до этого – Закаряну.

Между тем, по словам Закаряна, Никол Пашинян в ресторане устроил настоящий скандал, при посетителях обвинив сотрудников в том, что те «крадут хлеб солдата».

«После этого он позвонил «госминистру» Карабаха и потребовал, чтобы владельца объекта оштрафовали. Позже сотрудники налоговой посетили ресторан и наложили на него штраф», – указал Закарян.

«Я и мои друзья не станем вдаваться в подробности того, что мы сделали для армии. И вдруг мы стали теми, кто крадет хлеб у солдата, а блок «Мой шаг» и партия «Гражданский договор» – теми, кто хлеб обеспечивает? Я не унижусь до этого уровня, не буду говорить о том, что заказали, на сколько, это персональная информация наших посетителей – будь то премьер, всадник или пастух», – отметил Закарян, добавив, что он просто оскорблен поведением премьера Армении, который обвинил их в том, что они «крадут хлеб у солдата».

Minval.az