В китайском городе Уси, провинция Цзянсу, дезинфекторы убили домашнюю кошку, пока ее хозяин был в карантине. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на Daily Mail.

Пострадавший был изолирован в больнице с подозрением на заражение коронавирусом 2019-nCoV. Он договорился с жилищно-коммунальной службой, что кошку оставят на балконе. Оттуда питомца должен был забрать его знакомый.

Подозрения на коронавирус не подтвердились, поэтому вскоре мужчину признали здоровым и выписали из больницы. Вернувшись домой, он узнал, что во время дезинфекции его квартиры кошку поймали, положили в пластиковый пакет и заживо закопали на пустыре.

Мужчина рассказал о происшествии в социальной сети Weibo, приложив к посту фотографии убитого питомца и скриншоты чата с сотрудниками жилищно-коммунальной службы. Пост вызвал возмущение у китайских пользователей интернета.

Журналист пекинской газеты «Синь Цзин Бао» связался с жилищно-коммунальной службой и получил подтверждение, что животное действительно было убито. Сотрудники службы сослались на закон, требующий истреблять инфицированных животных, и добавили, что жильцы неоднократно требовали разобраться с кошкой человека, которого они считали зараженным коронавирусом.

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