В социальных сетях появилось видео, на котором запечатлена женщина, сидящая за столом с компьютером в помещении, отделанном голубой плиткой. В сообщении утверждается, что это учительская, которую перенесли в туалет в школе номер 41 в городе Иланском Красноярского края.

«Поскольку часть школы признана аварийной места в ней мало. Когда вас будут уверять, что государство заботится об учителях — не верьте», — написал в Твиттере автор ролика, передает онлайн-издание «mk.ru».

В местных СМИ отмечается, что то место школы, где раньше была учительская, официально признано аварийным, поэтому учителям пришлось переоборудовать под учительскую один из туалетов.

В публикациях говорится, что региональные власти уже пообещали решить вопрос. Сейчас проводится экспертиза, после которой будет понятно, делать ли в школе капитальной ремонт или сразу строить новую.

Это школа в Иланском. В бывшем туалете кабинет оборудован. Поскольку часть школы признана аварийной места в ней мало. Когда вас будут уверять, что государство заботится об учителях — не верьте. pic.twitter.com/aLIg8SKnGM — Vitalon (@barklay2000) February 1, 2020

Minval.az