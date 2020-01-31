«Студентка 3 курса факультета истории БГУ Лиу Йоуша в середине января прибыла из Китая в Азербайджан. У студентки не наблюдались симптомы какого-либо вируса».

Об этом говорится в информации БГУ. Отмечается, что студентка не является жительницей китайского региона, где бушует эпидемия.

«Она была направлена на обследование в Клинический медицинский центр по инициативе руководства университета. При направлении в больницу у нее никаких симптомов заболевания не наблюдалось. Лиу Йоуша была обследована в центре, никаких проявлений вируса у нее выявлено не было. Но в связи с карантином она взята под врачебный контроль в целях безопасности.

В БГУ обучается множество иностранных студентов. Руководство вуза всегда относится к ним со вниманием и заботой. Именно исходя из этого Лиу Йоуша направлена на обследование и находится под вниманием руководства университета», — говорится в информации БГУ.

Minval.az