Премьер-министры России и Армении Михаил Мишустин и Никол Пашинян на первой двухсторонней встрече на полях межправсовета ЕАЭС в Алма-Ате сделали селфи, сообщает ТАСС.

В начале встречи Мишустин, зайдя в зал, хотел сразу сесть за стол, но коллега из Армении напомнил о необходимости сфотографироваться и пригласил к флагам. Премьеры пожали руки и несколько секунд позировали, затем глава российского правительства предложил немного другой ракурс — стоя рядом на фоне флагов.

«Давайте», — согласился Пашинян и тут же поинтересовался: «А может еще и селфи?». Под смех членов обеих делегаций они сделали селфи на телефон премьера Армении, известного своим пристрастием к этому жанру фотографии.

«А по-армянски как селфи будет?» — спросил Мишустин. «Селфи? Да это армянское слово», — сразу ответил Пашинян.

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