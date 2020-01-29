Жительница города Дзержинск Нижегородской области смыла новорожденного ребенка в унитаз. Младенец умер от механической асфиксии. Об этом сообщили в городской прокуратуре, передает издание «Криминальная хроника».

По данным следствия, в феврале 2019 года женщина родила в туалете общежития. Как пишет издание, она проснулась от того, что захотела в туалет. У нее открылось кровотечение, и она поняла, что «из нее что-то вылетело». Женщина рассказала, что окунула ребенка в унитаз и нажала на кнопку смыва, чтобы обмыть ребенка от крови, а затем вытащила.

Как рассказали соседи, в период беременности женщина употребляла алкоголь и табак, не вставала на учет, а также отказывалась от помощи после рождения ребенка. По данным «Криминальной хроники», она инвалид по психическому заболеванию. Ее признали виновной по статье 106 УК («Убийство матерью новорожденного ребенка») и приговорили к трем годам ограничения свободы.

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