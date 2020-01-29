Посольство США в Дании приписало освобождение крупнейшего нацистского лагеря смерти Освенцима американской армии. Соответствующий пост был размещен на странице дипведомства в Twitter.

Публикация вызвала возмущение пользователей. Дипломатам напомнили, что освободителями узников были не американцы, а Красная армия. В посольстве России в США отреагировали на пост, назвав его «бесстыдным переписыванием истории».

Позднее в дипведомстве США признали ошибку, но не отредактировали первоначальный текст, а разметили новый.

«Вчера мы случайно написали, что американские войска освободили Освенцим-Биркенау. Разумеется, он был освобожден советскими войсками. Мы признаем важный вклад всех союзных сил во время Второй мировой войны и помним о 6 миллионах евреев, погибших во время Холокоста», — говорится в сообщении.

Накануне немецкий журнал Der Spiegel разместил информацию о том, что Освенцим 75 лет назад был освобожден «американской армией». Редакция исправила ошибку и принесла пользователям извинения.

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