Президент Грузии Саломе Зурабишвили в своем выступлении на сессии ПАСЕ 28 января назвала председателя правящей партии «Грузинская мечта» Бидзину Иванишвили «президентом». Этот факт не замедлили подхватить и опубликовать оппозиционные СМИ, сообщает «Регнум».

Одним из первых отрывок речи президента опубликовало издание «Табула», учредителем и гендиректором которого является жена лидера партии «Европейская Грузия», бывшего соратника Саакашвили Гиги Бокерия Тамара Черголеишвили.

Слово президент проскользнуло у президента Грузии в ее ответах на вопросы членов ПАСЕ. Депутат из Словакии Мартин Полячик напомнил Саломе Зурабишвили об удалении из соцсети Facebook целого ряда аккаунтов, связанных с правящей партией «Грузинская мечта» и занимавшихся, по оценке словацкого депутата, антизападной пропагандой, и спросил, что сделало правительство Грузии в ответ на эти меры.

«Что касается вопросов относительно последнего заявления президента Иванишвили, я думаю, что все в Грузии и я лично постоянно находимся под давлением ложных новостей и дезинформации по поводу того, что мы сказали и что не сказали», — передает «Табула» слова Саломе Зурабишвили, переведенные с английского на грузинский язык.

Президент Грузии действительно назвала Бидзину Иванишвили словом «президент», но ряд грузинских аналитиков объясняет это тем, что Саломе Зурабишвили мыслит на французском, который является для нее родным языком. А с французского слово «президент» переводится как «председатель». То есть, как отмечают эксперты, президент Грузии имела в виду Иванишвили как председателя «Грузинской мечты», а не как президента Грузии.

Замечание на этот счет на своей странице в той же сети Facebook написал грузинский эксперт Гия Абашидзе.

«Сколько можно говорить и писать, что президент Зурабишвили думает и мыслит на французском? Она и на грузинском, и на английском говорит «по-французски». А председатель на французском — le président!» — подчеркнул Гия Абашидзе.

Оговорок и оплошностей в публичных выступлениях и комментариях у нынешнего президента случается немало, и она старается лишний раз не комментировать для СМИ тот или иной вопрос. Эксперты же сетуют и на то, что у правительства или окружения президента до сих пор не возникла мысль о выделении Саломе Зурабишвили человека, который будет если не писать для нее речи, то хотя бы редактировать их.

Minval.az