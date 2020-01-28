Американская «сделка века» предполагает создание двух государств: арабского со столицей в Восточном Иерусалиме и еврейского. Об этом во вторник сообщает Reuters со ссылкой на администрацию США.

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Кроме того, по данным агентства, Израиль должен согласиться на замораживание строительства поселений на палестинских территориях на четыре года.

Трамп заявил, что «сделка века» по урегулированию конфликта между Израилем и Палестиной позволит палестинцам удвоить свою территорию.

Трамп пообещал поспособствовать тому, чтобы территория палестинского государства была неразрывной. Сделка также предполагает размещение посольства США в Восточном Иерусалиме.

Трамп отметил, что Израиль согласился с условиями «сделки века», в результате чего делает большой шаг к миру с палестинцами. Иерусалим, согласно озвученным условиям, должен оставаться неделимой столицей Израиля. «Ни один палестинец или израильтянин не будет переселен из своего дома», — отметил американский лидер. Он добавил, что предложенный план оставляет в победителях обе стороны.

В своей речи американский лидер в первую очередь отметил, что народы Израиля и Палестины заслуживают мира и процветания. Все предыдущие администрации пытались найти решение, но все провалились, заметил Трамп. «Но меня избрали не для того, чтобы я прятался от больших проблем», — заявил Трамп

По данным агентства Axios, в разработке плана участвовали советники Трампа Джаред Кушнер и Ави Берковиц, посол США в Израиле Дэвид Фридман, спецпредставитель Госдепартамента по Ирану Брайан Хук и бывший спецпредставитель администрации США по международным переговорам Джейсон Гринблатт.

Ранее президент США Дональд Трамп пообещал перед встречей с израильским премьером Биньямином Нетаньяху представить «сделку века» — план по палестино-израильскому урегулированию, который, по его словам, уже поддержал как глава израильского правительства, так и «многие арабские страны».

Палестина требует от Израиля, чтобы будущие границы между двумя суверенными государствами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территорий. Палестинские власти надеются создать государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, сделав своей столицей Восточный Иерусалим. Однако Тель-Авив категорически отказывается от такого плана.

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