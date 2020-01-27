Американский певец Рики Ребел пришел на вручение музыкальной премии Грэмми в ярко-красном костюме, обнажавшем его ягодицы. На оголенной части тела Ребела был нанесен политический лозунг в поддержку Дональда Трампа, пишет Hollywood Reporter.

Церемония состоялась в Лос-Анджелесе. Он также держал в руках балдахин из красного кружева.

Но самым любопытным оказалось то, что на его ягодицах была надпись, гласившая Impeach This. Так Рики Ребел выступил против импичмента президента США.



Minval.az