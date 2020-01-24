Супруги из Кувейта попали под арест из-за опубликованного в социальной сети видео, на котором мужчина расчесал жене волосы. Об этом сообщает Mirror.

Видео женатой пары привлекло внимание придерживающихся консервативных взглядов пользователей сети, которые осудили действия супругов. Отмечается, что на записи женщина демонстрировала свое тело и говорила на непристойные темы.

Местные правоохранители идентифицировали пару и арестовали супругов у них дома. Паре предъявлено обвинение в нарушении общественной морали.

Согласно предварительным результатам следствия, супруги намеренно опубликовали видео, чтобы вызвать гнев подписчиков и спровоцировать возбуждение дела против них.

Minval.az