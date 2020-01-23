Новый полпред Путина в Северо-Кавказском федеральном округе, бывший генпрокурор Юрий Чайка заявил, что предложение поменять работу оказалось для него неожиданным, но он с удовольствием принял его. Интервью Чайки публикует «Интерфакс».

«Мои корни тоже с Северного Кавказа. Мой дед до революции служил в конвое наместника его величества на Кавказе — великого князя Николая Николаевича Романова. А я теперь иду туда полномочным представителем президента РФ, по сути, должность, аналогичная наместнику. Семейные традиции — служение государству и руководителю страны — продолжаются», — заявил Чайка.

По его словам, предложение Путина было для него «очень интересным и комфортным». «Это новый этап в моей жизни, это доверие президента, причем высокое. Я обязан его оправдать», — выразил уверенность бывший генпрокурор.

Генпрокурор России Юрий Чайка покидает свой пост в связи с переходом на другую работу, стало известно 20 января. Позже он получил назначение полномочным представителем президента в Северо-Кавказском федеральном округе. Занимавший эту должность Александр Матовников стал заместителем главнокомандующего Сухопутными войсками РФ.

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