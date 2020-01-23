В петербургском аэропорту Пулково продают иконы с президентом России Владимиром Путиным. Об этом 20 января сообщил в Twitter пользователь Аркадий Чаплыгин.

«Вот такие иконы продаются в аэропорту Пулково. А что, уже разрешили живых канонизировать? Или те, кто говорит, что страной правят двойники Путина, оказались правы?» – написал он.

Вот такие иконы продаются в аэропорту «Пулково». А что, уже разрешили живых канонизировать? Или те, кто говорит, что страной правят двойники Путина, оказались правы? pic.twitter.com/FZhSeDNkpk — Аркадий Чаплыгин (@ArkChaplygin) January 20, 2020

В комментариях к посту автор отметил, что икона с Путиным продается в комплекте с иконой Николая и браслетом за 79 тыс. руб.. Пользователи предположили, что на изображении не икона, а ежедневник с обложкой, стилизованной под икону.

Minval.az