Кремлевская пропагандистка, главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала публикации о её срочной госпитализации из Кремля по причине проблем с сердцем.

«В связи с сообщениями не отошедших от новогодних праздников СМИ о том, что у меня сердечный приступ, заявляю, что у меня нет и не может быть сердечного приступа по той простой причине, что у меня нет сердца», — написала Симоньян в своей соцсети.

22 января несколько СМИ опубликовали информацию о том, что Маргариту Симоньян госпитализировали в НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифософского после того, как ей стало плохо во время совещания в Администрации президента.

Также сообщалось, что у журналистки были обнаружены проблемы с сердцем и ей оказывается экстренная помощь.

Minval.az