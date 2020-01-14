Несколько высокопоставленных лиц из России прервали отпуск и направились в Абхазию, чтобы разобраться в ситуации. Об этом сообщила в Twitter кремлевская пропагандистка Маргарита Симоньян.

«Не знаю, что там у них происходит в Абхазии, но несколько достойных мужей на моих глазах прервали заслуженный отдых, чтобы полететь с этим всем разбираться.

На самом деле, абхазская история — это, странным образом, еще и армянский вопрос. Армян в Абхазии традиционно много, а в Сочи много выходцев оттуда. Мои прадед с прабабушкой, к примеру, всю жизнь прожили в Пицунде.

Как это всегда бывает в пору внутриполитических экспериментов, некоторые абхазские политики вдруг вспомнили национальный вопрос. В Адлере уже несколько месяцев ролики с зубодробительно антиармянской риторикой шлют друг другу домохозяйки и таксисты. С такой же страстью, как раньше слали, ‘как чувак шваброй выгоняет крысу’.

Потому и обсуждают эту революцию в нашей южной столице гораздо веселее, чем какие-то там московские протесты, о которых тут и не слышали», – написала кремлевская пропагандистка.

9 января протестующие взяли штурмом здание администрации «президента» самопровозглашенной Абхазии и потребовали отставки «главы республики». Хаджимба отказался уйти.

11 января «Верховный суд» Абхазии отменил результаты «выборов президента». 12 января «ЦИК» назначил новые «выборы» на 22 марта.

Вечером того же дня в Абхазию для урегулирования кризиса прибыл помощник президента РФ Владислав Сурков, после чего Рауль Хаджимба объявил о своей отставке.

Minval.az