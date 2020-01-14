В Китае бабушка рискнула жизнью внука ради спасения любимого питомца.

Женщина привязала ребёнка верёвкой и спустила с балкона на этаж ниже, куда ранее упало домашнее животное, сообщает агентство World of Buzz.

Инцидент произошёл в городском округе Наньчун провинции Сычуань. Когда мальчику удалось поймать кошку, пенсионерка подняла его обратно. Вся спасательная операция проходила на уровне четвёртого и пятого этажей, то есть на высоте примерно 13–15 метров.

Как сообщает агентство, очевидцы кричали отчаянной женщине, чтобы она остановилась во избежание тяжёлых последствий, однако пенсионерка просто игнорировала неравнодушных зевак и продолжала опасное спасение любимой кошки.

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